Москва, , 19:43 — REGNUM Актриса Яна Кошкина попала в одну из московских больниц. Об этом 12 августа сообщает телеграм-канал Mash.

Яна Кошкина Цитата из телешоу

По данным Mash, Кошкиной стало плохо ещё 8 августа, однако она не стала сразу обращаться к медикам. У актрисы появился кашель, температура — в больнице у неё диагностировали коронавирус. Сейчас её состояние оценивается как средней тяжести.

ИА REGNUM напоминает, что Яна Кошкина известна по сериалам «Кухня», «Домашний арест», «ЧОП» и других. Она также принимала участие во многих шоу.

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