Рига, , 19:21 — REGNUM За первые шесть месяцев 2022 года в Латвии зарегистрировано 15 719 умерших, а родилось 8 026 детей, сообщило главное статистическое управление страны.

Отмечается, что выше всего смертность была в марте, когда скончались 2 968 человек. Эти показатели оказались меньше, чем за соответствующий период 2021 года, когда в Латвии отмечалась острая фаза эпидемии коронавируса. Рождаемость за год упала на 10,1%.

В результате естественный прирост населения стал негативным, сократившись почти на 7 700 человек.

В первом полугодии зарегистрировано 4 272 брака, что по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 531 брак или 14,2% больше, но по-прежнему меньше допандемийного уровня — в первом полугодии 2019 года было заключено более 4 700 браков.

По предварительным данным, на 1 июля этого года население Латвии составляло 1,896 млн человек, что на 20 300 больше, чем 1 января 2022 года. Подчеркивается, что количество жителей увеличилось в связи с зарегистрированной иммиграцией, так как украинским беженцам в Латвии присваивается статус постоянного жителя. До 31 июля 2022 года временную защиту в Латвии получили 35 800 украинских граждан.