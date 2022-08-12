«Факел» и «Урал» объявили составы на матч 5-го тура РПЛ
Воронеж, 12 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Воронежский «Факел» в матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На матч назначена бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Стартовые составы команд:
«Факел»: Илья Свинов, Василий Черов, Ильнур Альшин, Сергей Божин, Кирилл Суслов, Евгений Морзов, Роман Акбашев, Андрей Мендель, Олег Дмитриев, Хызыр Аппаев, Георгий Гогнадзе.
«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Андрей Егорычев, Мингиян Бевеев, Иван Кузьмичев, Алексей Герасимов, Игорь Коновалов, Даниэль Мишкич, Вячеслав Подберезкин, Рамазан Гаджимуратов, Эрик Бикфалви.
На данный момент «Факел» с двумя очками занимает 14 место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. «Урал» без очков располагается на последней позиции.