Москва, , 19:08 — REGNUM Западная военная помощь Киеву не способна повлиять на исход спецоперации. Об этом 12 августа заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба (позывной «Абхаз») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того на участке донецкого фронта в районе населенного пункта Авдеевка поставки Киеву западного оружия не ощущается в принципе, отметил комбриг ДНР.

«Не ощущается, ничего существенно не изменилось. Не сказать, чтобы они стали бодрее. В стрелковом бою они уступают и в артиллерии не фонтан как. Буквально пару недель назад их активность была сильнее. Но после того, как пошли разговоры, что наши контрбатареи их накрыли, стало меньше прилетать», — сказал Авидзба.

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