Николаев, Украина, 12 августа, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Офис президента Украины дал команду выводить из ряда контролируемых населенных пунктов местные администрации и военкоматы, сообщил 12 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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Речь идет о Запорожье, Николаеве, городах и посёлках Донбасса, отметил Руденко.

Предписано вывозить всю документацию, добавил военкор.