Москва, , 18:15 — REGNUM Японские власти очень долго старались забыть уроки Второй мировой войны, заявила 12 августа старший эксперт Российского института стратегических исследований Юлия Крячкина на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

По сути дела, утверждает Крячкина, выросло уже не одно поколение японцев, которые не считают Японию ответственной за развязывание Второй мировой войны и совершение преступлений против человечества. А в настоящее время японские правящие круги все более явно постулируют, что Японии следует «перестать извиняться».

В последнее время японские власти, в частности, премьер-министр Кисида, все более активно навязывают образ России как главной угрозы ядерной безопасности. При этом на проходивших в сентябре прошлого года предвыборных дискуссиях в открытую обсуждалась возможность принятие на вооружение Японии атомных подводных лодок, что свидетельствует о все более явной подготовке японцами пересмотра позиции относительно обладания ядерным оружием.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации Российской Федерации.