Москва, , 17:20 — REGNUM Законопроект, предлагающий включить самогонные аппараты в перечень объектов, реклама которых не допускается, внесен в Госдуму Государственным собранием Мордовии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Разработчики документа считают, что распространение рекламы и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции.

Подобная ситуация, отмечают авторы, приводит к уменьшению поступлений в бюджет регионов доходов от акцизов на алкоголь, производимый в России.

В законопроекте они предлагают включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.

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