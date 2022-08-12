Москва, 12 августа 2022, 17:20 — REGNUM Законопроект, предлагающий включить самогонные аппараты в перечень объектов, реклама которых не допускается, внесен в Госдуму Государственным собранием Мордовии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.
Разработчики документа считают, что распространение рекламы и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции.
Подобная ситуация, отмечают авторы, приводит к уменьшению поступлений в бюджет регионов доходов от акцизов на алкоголь, производимый в России.
В законопроекте они предлагают включить в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологического оборудования, используемого для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.
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