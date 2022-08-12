Москва,
12 августа 2022, 16:58 — REGNUM Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН), к Верховному комиссару ООН по правам человека, в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), в Международные независимые правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, во Всемирную организацию против пыток и Международный Комитет Красного Креста с призывом запретить Украине применять в ходе боевых действий противопехотные фугасные мины «Лепесток».
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Мы, представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», призываем вас остановить и привлечь к международному суду виновных в применении вооруженных сил Украины противопехотных мин, приводящих к многочисленным жертвам среди мирных жителей Донбасса. Каждый день поступают тревожные факты, которые свидетельствуют о дистанционном минировании вооруженными силами Украины гражданских объектов запрещенными противопехотными фугасными минами «Лепесток». Военнослужащие Украины цинично нарушают правила ведения войны, используют запрещенное оружие, регулярно и целенаправленно подвергают опасности жизни мирного населения. Их действия грубо противоречат требованиям конвенции ООН о запрете противопехотных мин, Женевской конвенции «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств». Для своих бесчеловечных целей вооруженные силы Украины, как в свое время нацисты, выбирают территории больниц, учебных и гражданских учреждений, общественных мест. В результате получают ранения и становятся инвалидами дети и старики, страдает исключительно мирное население. Мы российские ветераны боевых действий, прошедшие испытания в «горячих точках», всегда делали все возможное, чтобы спасти и обезопасить гражданское население от последствий военных действий. Поэтому сегодняшние варварские методы по уничтожению мирных людей вооруженными силами Украины расцениваем, как террористический акт, а исполнителей изуверских приказов — военными преступниками. Остановить преступников и спасти жизни мирных людей в зоне вооруженного конфликта в наших общих силах. Пришло время действовать!», — сказано в обращении, подписанном заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгением Зубаревым.