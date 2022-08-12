Москва, 12 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН), к Верховному комиссару ООН по правам человека, в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), в Международные независимые правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, во Всемирную организацию против пыток и Международный Комитет Красного Креста с призывом запретить Украине применять в ходе боевых действий противопехотные фугасные мины «Лепесток».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс