Москва, 12 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Прогноз российского бизнесмена Олега Дерипаски о том, что потребление угля вырастет в ближайшие два года, имеет все шансы сбыться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь. Китай

«Прогноз вполне может сбыться, ведь в 2022 году, по прогнозам Международного энергетического агентства, спрос [на уголь] должен увеличиться на 0,7%, а в 2023 году — еще на 0,3%. Вполне вероятно, что обновится рекорд 2013 года, и потребление угля в мире составит более 8 млрд тонн, — сказал Гусев. — Половина от всего мирового потребления [угля] приходится на Индию и Китай. Здесь тенденции разнонаправленные. Если в Индии потребление угля в последние месяцы и кварталы стабильно растет на фоне восстановления экономики после острых фаз пандемии коронавируса, то в Китае, например, в первом полугодии 2022 года импорт угля снизился на 17,5%».

Как полагает Гусев, в ближайшее время, помимо вполне прогнозируемого активного возвращения Китая на рынок, можно ожидать роста спроса на уголь со стороны практически всех крупных развивающихся стран.

«Большинству из них приходится переходить на уголь для выработки электроэнергии, поскольку газ стал недоступным из-за роста цен, вызванного попытками стран Европы заменить российский трубопроводный дешевый газ поставками СПГ», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что решение стран Евросоюза возобновить работу законсервированных угольных электростанций будет носить краткосрочный характер.