Прага, , 16:37 — REGNUM Обсуждение странами ЕС идеи запретить выдачу шенгенских виз гражданам России состоится в конце этого месяца, сообщает 12 августа Agence France-Presse.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказал чешский министр иностранных дел Ян Липавский, введение такой антироссийской меры стало бы «ещё одной весьма эффективной санкцией против России».

Он подчеркнул, что Прага видит в спецоперации ВС РФ по денацификации Украины «агрессию», так что теперь уже «не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме».

Напомним, ранее стало известно, что вопрос о запрете шенгенских виз для российских граждан в ЕС обсуждается пока неофициально. Идею эту поддерживает несколько европейских стран.

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