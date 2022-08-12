Москва, 12 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Вернуться к старой системе расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) на основе величины потребительской корзины и отказаться от «косметического ремонта» действующих правил расчёта МРОТ на основе медианной зарплаты предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Индексация МРОТ — это всё же полумера. Партия «Справедливая Россия — За правду» неоднократно призывала вернуться к старой системе расчёта МРОТ на основе величины потребительской корзины и отказаться от действующих нормативов расчёта МРОТ на основе медианной зарплаты, то есть среднестатистической заработной платы в стране. Вместе с этим необходимо в несколько раз увеличить и сам размер потребительской корзины, включив в неё качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — заявил Миронов.

Ранее в Госдуму депутаты от ЛДПР внесли законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей.

«В целом вроде бы неплохо, но маловато. Ещё в прошлом году наша партия предлагала увеличить МРОТ до 50 тыс. — 60 тыс. рублей, а с учётом набежавшей инфляции его нужно обязательно индексировать. Это если поступать по совести», — добавил Миронов.

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