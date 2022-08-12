Киев, 12 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Украина стала малой страной, ибо США пустили её в расход, надеясь вовсе не на величие Украины, а на капитуляцию и смерть России, осколки которой достались бы вовсе не израсходованной Украине, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в пятницу, 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Ранее эксперты The Washington Post оценили объем запасов полезных ископаемых на взятых Россией под контроль бывших территориях Украины в 12,4 трлн долларов.

Читайте также: «США считают убытки». Киев утратил контроль над месторождениями на $12 трлн

«Украина уже потеряла до половины общего объёма природных ресурсов. И потеряет ещё больше. То есть прежней Украины больше нет. И стала она уже меньше Польши, стала малой страной. Какие бы бжезинские таранные надежды ни возлагали на неё США.

Вернее, так: Украина стала такой малой, ибо США пустили её в расход. И пустили вовсе не надеясь на величие Украины, а лишь надеясь на капитуляцию и смерть России, осколки которой достались бы вовсе не израсходованной Украине.

Украинской политической мысли предстоит осознать свою новую Украину как Галичину + Подол + Киев. Это, конечно, наряду с фундаментальной русофобией и европейской паранойей, но уже не «Великая Украина», а что-то иное.

Лишённая права быть анти-Польшей, такая Украина вынуждена будет быть как минимум Польшей-2. Но двум Польшам не бывать. Не правда ли, панове поляки?» — отметил Модест Колеров