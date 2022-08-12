12 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты The Washington Post о том, что во время проведения специальной военной операции Россией на территории Украины были взяты под контроль украинские месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются не менее чем в $12,4 трлн.

Оксана Переможенко, , 11:24 — REGNUM Во время проведения ВС РФ специальной военной операции на территории Украины Россией были взяты под контроль украинские месторождения полезных ископаемых, которые оцениваются не менее чем в $12,4 трлн. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Россия возвращает свое, но главное — не ресурсы, а люди. Иные указали на то, что, вероятно, Запад рассчитывал получить контроль над данными месторождениями и теперь подсчитывает убытки.

«Это они еще аграрную тему и машиностроение с туризмом не считали… Но самое важное — фашистов истребляем…» — написал Иваныч.

«Уже считают убытки в США, получается?» — поинтересовался Albertus R.

«Так вот почему США так впрягаются! Столько ресурсов теряют, видимо, и территории ими уже скуплены у украинцев, а тут мы нарисовались», — отметила Наталья.

«Уголь и металл уже забрали почти весь. Газ и нефть трудноизвлекаемые и запасы относительно невелики. Даже если всё придется отстраивать заново, то это не меняет ничего. Но дело не в ископаемых, главная выгода — это люди. Звучит цинично, но если рассуждать в этом ключе, то профит России в людях запустит ускорение в ВВП на ближайшие 15-20 лет. Так что не слушайте дураков про восстановление Донбасса и сколько за это придется заплатить. На каждый вложенный рубль — десять идет возвратом», — написал Александр.

«А что забыли написать про пахотные земли?» — задался вопросом ZzTop.

«Так-то эти территории российские, если что, отданные коммунистами УССР без всяких оснований. Так что нечего там подсчитывать в чужих карманах», — возмутился Eweresty.

«Забрали своё!» — добавил N.

«А в Крым-то как удобно будет потом ездить!» — отреагировал Евгений.

«Не на Украине, а по недоразумению и предательству, оторвавшейся территории… Всё в родную гавань», — подчеркнул Андрей Викторович.

Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года RIA Novosti archive

«Да ладно, завидуйте молча», — иронизирует Елена.

«Вернула, а не получила. Это русские земли», — также подчеркнул Dr. Smile32.

«Если бы всё это, включая газ, было и в том объёме, что описано, то давно бы уже там всё выкопали и вывезли англосаксы», — отметила Iulia S.

«Американцы подсчитывают, что планировали себе загрести, а им в ручонки не попало», — пишет Екатерина.

«Да ну, не может быть. Зеленский ещё несколько лет назад говорил, что эти регионы убыточны, нет там ничего нужного/важного, дотационные области же…» — написала Яна.

«Американцы негодуют: деньги из-под носа уплыли», — пишет Viva La Cuba Libre.

«Это о том, что Донбасс — депрессивный регион и жил на дотации от Украины?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Любят американцы чужое добро считать. Хлебом не корми…» — заметила Olga.

«Это всё пригодиться на восстановление республик», — добавил Леонтий.

«А сколько ещё вернёт!» — написал Andrey K.

«А плюс ещё чернозём! Поэтому Штаты и олигархи вцепились так в Украину зубами!» — прокомментировал Philip D.

«Кто о чем, а вшивые о бане… Нет, ресурсы это, конечно, хорошо. Но наши парни и девушки там и все мы остальные тут (ну кроме тех 0,02%) за ресурсы переживаем в последнюю очередь… Но, в принципе, неудивительно, что эти клоуны тут же кинулись считать не своё добро. Ибо мы им совсем чуть-чуть краник прихлопнули, а они уже размышляют над тем, кому зимой замерзать придется…» — написал Андрей Б.

«Нельзя всё и вся переводить в деньги, капитал. Основа основ — это люди. Вернёт Россия людей Донбасса, некоторых придется раззомбировать, остальное приложится…» — пишет Геннадий.

«Это еще не всё. Во-первых, мы еще не закончили, пусть не спешат считать. Во-вторых, нечего смотреть в чужую тарелку», — подытожил Степан.