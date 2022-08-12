Ньон, Швейцария, , 16:13 — REGNUM На приз лучшему игроку сезона 2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) претендуют три футболиста. Об этом 12 августа сообщается на сайте организации.

Логотип УЕФА Ben Sutherland

В тройку финалистов вошли Карим Бензема («Реал» и сборная Франции), Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии) и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии).

Лучший футболист будет назван на торжественной церемонии, которая состоится 25 августа.

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