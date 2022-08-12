Москва, , 16:07 — REGNUM Необходимо доказывать, что именно советский блицкриг на Дальнем Востоке принудил милитаристскую Японию к капитуляции, а не атомные бомбардировки, заявил 12 августа председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

Флаг СССР

Кошкин также подчеркнул, что нельзя возлагать ответственность за атомные бомбардировки Японии только на США, поскольку между Трумэном и Черчиллем была достигнута договоренность, что когда атомная бомба будет создана, ее применят против Японии.

Кошкин подчеркнул, что несмотря на атомные бомбардировки, японские власти не собирались продолжали готовить Японию к обороне с привлечением к тому миллионов гражданских людей, фактически намереваясь воевать до последнего японца. Большие надежды японское руководство возлагало на Квантунскую армию, рассматривало вариант в случае высадки американцев на Японских островах переправить императора с семьей в Маньчжурию. И эти планы сорвало именно советское наступление. Историк отметил, что одним из факторов, побуждавших японские власти продолжать сопротивление, являлось отсутствие советской подписи под Потсдамской декларации — они считали именно вступление СССР в войну роковым для них фактором и ради недопущения этого готовы были даже уступить Южный Сахалин и другие территории.

Напоминание о значении советского вклада в победу над Японией важно также в связи с тем, что в Японии и на Западе вступление СССР в эту войну подается как стремление Сталина успеть к разделу японского пирога, хотя фактически именно атомные бомбардировки среди прочего преследовали цель принудить Японию к капитуляции до вступления СССР в войну.

Кошкин отметил, что в императорском рескрипте от 17 августа 1945 года для солдат и матросов не упоминалось о ядерных бомбардировках, а говорилось, что именно вступление СССР в войну против Японии ставит ее в безвыходное положение и вынуждает капитулировать.

При этом историк оговорил, что ни в коем случае не следует преуменьшать роль США, ведших длительную войну против Японии, прежде всего на море. Однако последних реальных возможностей к сопротивлению, в том числе с широким применением бактериологического оружия, японцев лишило именно советское наступление.

Кошкин призвал с целью восстановления исторической справедливости вернуть празднование никем официально не упраздненного Дня победы над Японией. Это особенно актуально в свете нынешней оголтело антироссийской позиции японских властей.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.