Пули-Алам, Афганистан, 12 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В афганских провинциях Логар и Пактия из-за проливных дождей и наводнений местные жители понесли огромный материальный ущерб. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Альфред Сисней. Наводнение

Источники сообщают, что наводнение утром 12 августа уничтожило тысячи джерибов сельскохозяйственных угодий и сотни жилых домов в этих двух провинциях. При этом ряд жителей, в том числе женщины и дети, не могут выбраться из своих домов.

В провинции Логар в результате наводнения были уничтожены сельскохозяйственные угодья и повреждены сотни домов в кишлаках Сидан, Хони, Шашкала, Ходжа Афзал и Кодли близ административного центра провинции и в уездах Чарх и Баракибарак.

В провинции Пактия сообщили, что десятки жилых домов и сотни джерибов сельскохозяйственных угодий серьёзно пострадали из-за разгула стихии в местностях Эттефакмина, Аскари Фомили и Пирбаг.

Информации о возможных человеческих жертвах не поступало.

Следует отметить, что в результате нескольких наводнений в этих двух провинциях погибли и получили ранения 15 человек, разрушено более 60 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и 200 жилых домов.