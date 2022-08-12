Донецк , Ростовская область, , 15:35 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» подготовили очередную партию гуманитарного груза, который отправится в Донбасс в ближайшие дни. В Луганскую Народную Республику передадут не только провизию, но и самые необходимое на передовой вещи — бронежилеты, тепловизоры, квадрокоптеры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе войска Донского.

Погрузка гуманитарной помощи Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Очередная партия гуманитарной помощи собрана силами атаманов и казаков Донецкого и Восточного округов. Груз предназначен для защитников Донбасса.

«Мы привезли комплектов 200 камуфляжа, тепловизоры, бронежилеты, продукты быстрого приготовления, индивидуальные продуктовые наборы, сладости. Если то, что мы делаем, поможет сохранить одну, две, три жизни казачьих, то значит всё не зря. Значит, мы быстрее уничтожим фашистскую гадину. Когда началась СВО, мы с первых дней начали собирать гуманитарку, обеспечивать доставку добровольцев. По системе ротации в Донбасс пойдут новые добровольцы. Сбор гуманитарной помощи и отправка добровольцев будут продолжаться до победного конца», — говорит атаман Восточного округа Владимир Токин.

Помощь, в которой нуждаются добровольцы, в район проведения специальной военной операции передаст помощник атамана по связям с общественностью Платовского юрта города Ровеньки (ЛНР) Людмила Харькевич.

«В ЛНР я представляю городское казачье общество «Гундоровское» и занимаюсь передачей гуманитарного груза от казаков Всевеликого войска Донского. Помощь отправляется казакам ЛНР, которые добровольно ушли на передовую. Сейчас они находятся в составе Народной милиции ЛНР. Все казаки ушли на фронт, им помогают женщины. Это наша Родина, и мы хотим, чтобы СВО закончилась, когда наступит полная демилитаризация и денацификация Донбасса. Мы с донскими казаками дружим с 2014 года. Они всегда нам помогали с новогодними подарками», — отметил она

Следующую партию гуманитарки планируют доставить уже в конце августа.

«Сегодня донские казаки собрали более 220 тонн гуманитарного груза, который уже передан в Донбасс. Более того, казаки Всевеликого войска Донского активно принимают участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас мы готовим новую группу казаков для отправки в район проведения специальной военной операции», — сказал врио атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков.