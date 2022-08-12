Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Радикальные оппозиционные партии в Грузии больше никогда не смогут дестабилизировать ситуацию в стране своей уличной политикой. Об этом 12 августа заявил вице-спикер парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

Он отметил, что в Грузии, кроме радикальной оппозиции, есть партии, которые готовы сотрудничать в продвижении на пути евроинтеграции. Руководство страны будет делать ставку на них.

«Мы, как власть, сделаем всё, чтобы продолжить демократические реформы в стране, чтобы радикальные, антисистемные, антидемократические партии сменились другими оппозиционными партиями, которые наше общество выберет на следующих выборах», — сказал Талаквадзе.

Напомним, в Грузии в последние дни лидеры ряда оппозиционных партий выступили с резкой критикой в адрес правящей партии и призывами отнять у неё власть. Это произошло после серии обвинений в адрес посла США Келли Дегнан в попытке спровоцировать войну Грузии с Россией. К призывам отобрать власть у «Мечты» также выступил Ника Мелия, председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение». Она уже приходила к власти за счет переворота 2003 года.

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