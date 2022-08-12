Омск, 12 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Информацию о ситуации с обрушением части жилого дома в Омске в оперативном режиме получает губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бурков

«С этим домом и ранее была проблема, но, видимо, ей не придали должную значимость. Сейчас в приоритете — расселение пострадавших людей. Информацию о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет — и это самое главное», — пишет Бурков.

Читайте также: В Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома

По словам Буркова, на месте происшествия работает его первый заместитель Валерий Бойко.

«Впереди разбор полётов — надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле», — резюмировал губернатор.

Читайте также: На месте обрушения дома в Омске работают спасатели

Ситуацию прокомментировал прокурор Омской области Николай Студеникин. Как сообщили ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве, по словам Студеникина, прокуратура даст «принципиальную, в том числе уголовно-правовую оценку действий и бездействия, которые привели к сегодняшней чрезвычайной ситуации».

Читайте также: Обрушение дома в Омске попало на видео

В Омске будет организована мобильная приёмная для жильцов указанного дома.

Как сообщало ИА REGNUM, часть дома на ул. 20 Партсъезда в Омске обрушилась днём 12 августа. По данным МЧС, пострадавших нет. Причиной произошедшего в ведомстве назвали аварийное состояние здания. Жильцы указанного дома ранее сообщали властям о его неудовлетворительном состоянии.