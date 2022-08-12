Омск, 12 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. ЧП произошло в Омске 12 августа. Обрушилась часть жилого пятиэтажного дома.

Ysia.ru Прокуратура

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, прокурор региона Николай Студеникин выехал на место обрушения в Советском административном округе.

Речь идёт о многоквартирном доме № 53 по улице 20 Партсъезда. Студеникин выехал на место «в целях координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего».

Сейчас спасатели проводят разбор завалов, идёт спасательная операция. Прокуратура организовала по данному факту проверку.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Омска, на место также выехал мэр города Сергей Шелест. Территория дома огорожена, специалисты оценивают его состояние.

«Информация о пострадавших уточняется, на данный момент подтверждений нет», — подчеркнули в мэрии.

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