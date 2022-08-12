Воронеж, 12 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В 2023 году в Воронежской области откроют два виртуальных концертных зала. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Виртуальный зал

Департамент кинематографии и цифрового развития Министерства культуры объявил победителей конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов в рамках нацпроекта «Культура», которые будут направлены на организацию залов. В 2022 году в рамках проекта было подано 211 заявок из 60 регионов. Победителями конкурса признаны 80 учреждений из 47 регионов. Виртуальные концертные залы в Воронежской области появятся в детской школе искусств Россошанского района и Эртильской музыкальной школе.

«С помощью современных IT-технологий жители смогут посмотреть спектакли, концерты, оперы и балеты ведущих учреждений культуры нашей страны. Виртуальные концертные залы — это еще и своеобразные клубы по интересам, образовательные центры. В них проходят различные мероприятия, мастер-классы, семинары, лекции с просмотром и обсуждением произведений мирового искусства», — отметила руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур .

В рамках национального проекта «Культура» в Воронежской области уже открыто шесть виртуальных концертных залов — в Новохоперском, Калачеевском, Бобровском, Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах.

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».