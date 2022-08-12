Кабул, 12 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Лидер Национального исламского движения Афганистана (НИДА) маршал Абдул Рашид Дустум в первую годовщину захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что не «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победил их, а НАТО предало Афганистан. Об этом сообщает Ariana News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Маршал Дустум говорит, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани и НАТО не давали ему полномочий воевать и не снабжали его оружием и техникой.

В аудиосообщении он призывает командиров НИДА не отчаиваться: »На войне бывают и поражения, и победы».

Лидер НИДА сказал, что предложил Ашрафу Гани в последние дни падения республики назначить его главнокомандующим, но Гани не принял это предложение.

В последние дни существования республики узбек Дустум в Балхе на севере страны создал антиталибскую (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалицию вместе с бывшим губернатором Балха миллиардером Атта Мохаммадом Нуром и лидером Партии исламского единства народа Афганистана хазарейцем Мохаммадом Мохаккеком, но они не смогли оказать сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).