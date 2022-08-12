Омск, 12 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС продолжают работу на месте частичного обрушения стены жилого многоквартирного дома в Омске. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС России, предварительная причина ЧП — аварийное состояние здания.

Пресс-служба мэрии Омска Обрушение дома в Омске 12 августа 2022 года

Площадь обрушения составила примерно 200 кв. м. Эвакуировано 40 человек. По информации ведомства, пострадавших нет.

«На месте работают силы и средства в количестве 62 человек и 18 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на улице 20 Партсъезда в Омске обрушилась часть жилого многоквартирного дома.

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Правоохранительные органы, прокуратура, городские власти проводят по данному факту проверку. По имеющейся информации, указанный дом находился в неудовлетворительном состоянии.

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В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку неисполнения решения суда о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 53 по ул. 20 Партсъезда.