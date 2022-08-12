Пенза, 12 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Пензенской области с 13 по 19 августа ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В ближайшие дни, с 13 по 15 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. По ночам температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем — до +31 °C.

В лесном массиве региона из-за высокой пожароопасности увеличено количество патрулирований с целью выявления и предотвращения возникновения пожаров.

ИА REGNUM напоминает, пожароопасный сезон в Пензенской области действует до 15 октября. В 2022 году на реализацию мероприятий по предупреждению пожаров, охрану и восстановление лесных ресурсов в регионе направлено 83 млн рублей. Из них более 17 млн рублей выделено на приобретение лесопожарной спецтехники.

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