Новоузенский район, Саратовская область, , 11:23 — REGNUM В Новоузенском районе Саратовской области 11 августа на площади почти 50 гектаров горела сухая трава. По информации ГУ МЧС России по региону, пожар пришел с территории Казахстана.

Пожар в Саратовской области 64. mchs. gov.ru

Огонь перекинулся с травы через пруд и вплотную подошел к селу Пограничное. На окраине населенного пункта загорелись три брошенных дома. Затем огонь перекинулся на надворные постройки, возникла угроза возгорания для жилых домов по улице Копылова.

Благодаря усилиям экстренных служб, местных жителей, фермеров, село отстояли, пожар ликвидировали. Огонь на жилые дома не перекинулся. Площадь пожара составила 550 кв. метров. Пострадавших нет.

За неделю в Саратовской области произошло около 70 пожаров, уточнили 12 августа в региональном ГУ МЧС России.

ИА REGNUM напоминает, 7 августа в Энгельсе произошел пожар на территории Летного городка, во время которого частично обрушились конструкции здания. Площадь пожара составила 900 кв. метров.

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