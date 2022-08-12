Москва, 12 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Поддержание годовой инфляции вблизи 4% остается неизменной целью денежно-кредитной политики, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Центробанка на 2023 год и период 2024 и 2025 гг., опубликованном на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Годовая инфляция снизится до 5−7% в 2023 году и вернется к цели вблизи 4% в 2024 году. Этому будет способствовать в том числе проводимая Банком России денежно-кредитная политика. По оценкам Банка России, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5−8,5% годовых в среднем в 2023 году и 6−7% годовых в среднем в 2024 году», — указано в документе.

Отмечается, что по мере ослабления инфляционного давления Банк России будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5−6% годовых.