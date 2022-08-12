При обстреле ВСУ Донецка пострадал мирный житель
Донецк, 12 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка пострадала женщина, сообщили 12 августа в штабе территориальной обороны ДНР.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Донецк
«ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Кировский район Донецка, по ул. Лермонтова ранена женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 августа вооружённые украинские формирования совершили обстрел Александровки и Донецка.
Читайте также: Киевская артиллерия обстреляла Александровку и Донецк