* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:35 — REGNUM Амрулла Салех, бывший вице-президент Афганистана и убеждённый противник движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) примут референдум и победят на нём, он готов признать их легитимность. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Салех, проживающий в настоящее время за пределами Афганистана, заявил в беседе с программой ВВС «Жесткий разговор», что, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победят на референдуме, он готов прекратить вооружённое сопротивление этой группировке.

«Мы готовы положить конец вооружённому сопротивлению при условии, что будет создан механизм референдума. Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) победят, мы, безусловно, признаем их легитимность, но не подчинимся группировке, пришедшей к власти в результате заговора», — сказал Салех.

После того, как в прошлом году афганское правительство пало и к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Амрулла Салех перебрался из Кабула в Панджшер и присоединился к Фронту национального сопротивления, возглавляемому Ахмадом Масудом. После захвата Панджшера талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Салех бежал из Афганистана и, как говорят, в настоящее время находится в Таджикистане.

Когда он был первым вице-президентом Афганистана, он выступал с резкими речами в адрес талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), называя их «пакистанскими наёмниками» и говоря, что «мы не сдадимся группе наёмников».

Это первый случай, когда Салех предложил талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести референдум, хотя предыдущие переговоры между Фронтом национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не увенчались успехом.

Доступ к новой технике

Фронт национального сопротивления, большинство лидеров которого в настоящее время проживает за пределами Афганистана, ведёт боевые действия против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер и уездах Андарабской долины в провинции Баглан.

Некоторое время назад были опубликованы сообщения о том, что фронт сталкивается с нехваткой техники и снаряжения из-за чего его бойцы несут потери и теряют подконтрольные им районы.

«Мы создали секретные маршруты снабжения, у нас есть оружие, у нас есть боеприпасы, и мы бросили вызов талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в доминировании в Афганистане», — отметил в интервью Амрулла Салех.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) однако опровергают сообщения о боях в Панджшере и Андарабе и говорят, что в этих районах царит полная безопасность. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направил крупный контингент войск для захвата провинции Панджшер; из провинции поступает множество сообщений об убийствах мирных жителей талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер расстреляли брата Амруллы Салеха и несколько дней не позволяли его семье похоронить его.

Не мирный процесс, а процесс изменения системы

В своих последних заявлениях бывший первый вице-президент Афганистана назвал афганский мирный процесс процессом изменения системы. В беседе с ВВС он обвинил США в заговоре и заявил, что их целью в мирном процессе являлось изменение системы в Афганистане и приведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Салех после того, как бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, объявил, что согласно конституции Афганистана он является исполняющим обязанности президента этой страны.

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Несколько дней назад беглый президент Афганистана Ашраф Гани также заявил в своем интервью, что не может передать власть Хамиду Карзаю и Абдулле Абдулле, а юридически он может передать власть только Амрулле Салеху, которого не приняли американцы.

Салех ранее критиковал афганский мирный процесс и, говоря о планах, представленных Залмаем Халилзадом в отношении афганского мирного процесса, сказал, что «никогда не подпишет такие позорные планы».

После провала переговоров между Фронтом национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тегеране обе стороны не проявили никакого желания продолжать переговорный процесс, и неясно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответят на предложение Амруллы Салеха о проведении референдума.

Фронт национального сопротивления, одним из лидеров которого является Салех, в настоящее время ведёт партизанскую войну против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и публикует ежедневные отчёты о потерях среди сил «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).