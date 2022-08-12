Фриско, США, , 14:33 — REGNUM Американская компания Gearbox Software опубликовала новую информацию о дополнении Shattering Spectreglass для игры Tiny Tinaʼs Wonderlands. Пост с подробностями аддона был опубликован на странице проекта в Twitter.

Tiny Tina's Wonderlands Скриншот из трейлера игры

В новом ролике компания показала четырех новых боссов, один уникальный класс для персонажа, а также множество необычных видов оружия. Помимо этого, геймеров ждут новые сюжетные задания.

Напомним, что Tiny Tinaʼs Wonderlands — шутер от первого лица с элементами ролевой игры. В нём игроку предстоит путешествовать по миру, придуманному Крошкой Тиной, чтобы победить Повелителя Драконов и его армию.

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