Фриско, США, 12 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Американская компания Gearbox Software опубликовала новую информацию о дополнении Shattering Spectreglass для игры Tiny Tinaʼs Wonderlands. Пост с подробностями аддона был опубликован на странице проекта в Twitter.

Скриншот из трейлера игры Tiny Tina's Wonderlands

В новом ролике компания показала четырех новых боссов, один уникальный класс для персонажа, а также множество необычных видов оружия. Помимо этого, геймеров ждут новые сюжетные задания.

Напомним, что Tiny Tinaʼs Wonderlands — шутер от первого лица с элементами ролевой игры. В нём игроку предстоит путешествовать по миру, придуманному Крошкой Тиной, чтобы победить Повелителя Драконов и его армию.