София, 12 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Цена на природный газ в Болгарии повысится сразу на 60% — до 297 левов ($156) за мегаватт-час. Об этом 12 августа со ссылкой на заявление Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) сообщает БТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно официальной информации, новая цена на соответствующие носители связана с изменением стоимости голубого топлива на мировом рынке.

Как утверждают представители КЭВР, в обозримом будущем удешевления газа не ожидается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что на сегодняшний день не существует причин для того, чтобы возобновлять поставки российского природного газа недружественной для России Болгарии.