Джакарта, , 14:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Украины в связи с записью в социальной сети Twitter, которую в стране сочли оскорбительной, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

МИД Индонезии вызвало посла, чтобы напрямую выразить недовольство правительства. Украине не понравилось, что Индонезия осудила ситуацию в Израиле и не реагирует на ситуацию вокруг Украины.

«То, что делает украинский посол, очень неуместно для посла, выполняющего дипломатическую миссию в стране», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Правительство Индонезии продолжит уделять внимание дипломатической миссии посла Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в начале августа сгорело около 560 гектаров леса в округе Самосир, провинции Северная Суматра в Индонезии.

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