МИД Индонезии вызвал посла Украины из-за записи в соцсетях
Джакарта, 12 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Украины в связи с записью в социальной сети Twitter, которую в стране сочли оскорбительной, сообщает Antara.
МИД Индонезии вызвало посла, чтобы напрямую выразить недовольство правительства. Украине не понравилось, что Индонезия осудила ситуацию в Израиле и не реагирует на ситуацию вокруг Украины.
«То, что делает украинский посол, очень неуместно для посла, выполняющего дипломатическую миссию в стране», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.
Правительство Индонезии продолжит уделять внимание дипломатической миссии посла Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в начале августа сгорело около 560 гектаров леса в округе Самосир, провинции Северная Суматра в Индонезии.