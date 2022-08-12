Москва, 12 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Программа туристического кэшбека оказался очень востребованной у российских граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Туризм. Башкирия

«Программа туристического кэшбека стартовала по инициативе российского правительства в 2021 году, и уже по итогам туристических сезонов 2021 года данной программой воспользовались 1,7 млн россиян, по данным Ростуризма.

По итогам 2022 года, как прогнозируют в Ростуризме, число россиян, воспользовавшихся туристическим кэшбеком, удвоится по сравнению с 2021 годом и составит 3,5 млн человек.

Программа туристического кэшбека является хорошим способом не только поддержать российский внутренний туризм и гостиничный бизнес, которые в 2020–2021 годах серьёзно пострадали от пандемии коронавируса, но и обеспечить россиянам возможности отдохнуть в России с учётом того, что из-за геополитических сложностей авиасообщение практически со всеми европейскими странами ограничено.

Также туристический кэшбека является отличной возможностью для развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры в российских регионах, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Сочи, а также других широко известных, как и Сочи, курортов Краснодарского края.

Так, по оценке Ростуризма, в пятёрку самых востребованных регионов для отдыха и путешествий россиян, которые участвуют в программе туристического кэшбека, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края вошли ещё Московская область и республика Татария, а в десятку таких регионов уже вошли Пермский край, Башкирия и Алтайский край, которые ещё совсем недавно не были настолько востребованы у российских туристов, как столицы и южные курорты России.

Кроме того, преимущества от туристического кэшбека получают также быстроразвивающаяся Национальная система платёжных карт и российские авиакомпании, пострадавшие от ограничений авиасообщений из-за пандемии и геополитических причин. Туристический кэшбека — отличная инициатива властей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о решении запустить программу туристического кэшбека с 1 октября по 25 декабря.

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