Варшава, 12 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Польша направила солдат для помощи в очистке реки Одра, протекающей вдоль границы с Германией, после того как 10 тонн мертвой рыбы всплыли на поверхность в результате того, что польский чиновник назвал «экологической катастрофой», передает Associated Press.

Ajale Мертвая рыба

Ассоциация рыболовов в Зелёна-Гуре, городе на западе Польши, заявила 12 августа, что приостанавливает вылов рыбы в реке из-за пока еще не подтвержденных сообщений в немецких СМИ о том, что река может быть загрязнена ртутью.

В настоящее время проводятся расследования с целью установить причину массовой гибели рыбы. Огромную массу мертвой рыбы впервые заметили еще в конце июля близ юго-западного польского города Олава. Также были найдены тушки бобров и других животных.

«Скорее всего, мы имеем дело с преступлением, когда в воду было добавлено вещество, вызвавшее гибель рыбы и других организмов. В настоящее время это проверяется», — сказал польский заместитель министра климата и окружающей среды Яцек Оздоба.

Политическая оппозиция и местные жители обвиняют правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого в том, что оно слишком медленно решает эту проблему.

Глава национального органа управления водными ресурсами Пшемыслав Даца заявил 11 августа, что из реки уже извлечено 10 тонн мертвой рыбы.

«Это говорит о том, что мы имеем дело с гигантской и чудовищной экологической катастрофой», — сказал он на пресс-конференции, проведенной возле реки, где чиновники столкнулись с разгневанными местными жителями.

Органы охраны окружающей среды в юго-западном городе Вроцлав ранее уведомили местную прокуратуру о том, что вторая по протяженности река страны, по-видимому, была отравлена.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что на помощь в очистке реки будут направлены солдаты и резервисты.

Река, называемая Одрой в Польше и Чехии и Одером — в Германии, берет начало в Восточных Судетах в Чехии и впадает в Балтийское море.