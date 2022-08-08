Якутск, , 04:54 — REGNUM В Оймяконском районе Якутии получили травмы два проходчика шахты. ЧП случилось на участке «Якутское», один человек погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Шахта gexters

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Ведомство возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ («нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следователи отмечают, что в шахте много воды. Обводнённость стала причиной отслоения горной породы, в результате чего были травмированы горняки.

Пострадавший рабочий госпитализирован с сотрясением головного мозга и множественными ранами лица.

Как сообщало ИА REGNUM, двое рабочих пострадали в шахте угледобывающей компании в Томпонском районе Якутии 5 марта, один из них погиб на месте. Следственные органы тогда выявили грубое нарушение требований промышленной безопасности.