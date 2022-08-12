Кабул, 12 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Беглые чиновники правительства Ашрафа Гани пытаются обострить отношения между народами Ирана и Афганистана и посеять разногласия.

Афганистан

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», не секрет, что одной из особых задач правительств, пришедших к власти после вторжения США в Афганистан, было строительство дамб и плотин на пограничных водах. Строительство и реконструкция этих плотин и дамб приняла более серьёзную форму в период правления Ашрафа Гани, когда он полностью подчинился Вашингтону, а две большие плотины, «Сальма» в провинции Герат и «Камал Хан» на юге Афганистана, он фактически взял под своё оперативное руководство.

По указке США Гани поставил «водную игру» против Исламской Республики Иран в повестку дня своей внешней политики, и даже в самые трудные дни своей политической жизни в Афганистане не прекращал эту игру. Запад со всей своей медийной мощью поддерживал Ашрафа Гани, чтобы превратить вопрос о правах Ирана на воду в вопрос национальной идентичности и превратить водный конфликт с Ираном в национальные требования Афганистана, что в значительной степени имело успех.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти, шлюзы плотины «Камал Хан» дважды открывались для Ирана и афганской провинции Нимроз с помощью дипломатии. Новые власти Афганистана неоднократно подчеркивали предоставление Ирану прав на воду на основе договора 1972 года, и в некотором смысле водный вопрос может стать вопросом взаимодействия между двумя странами.

Эти вопросы сильно разозлили Запад и его союзников в бывшем правительстве Афганистана, и каждый раз, когда поднимался вопрос о воде, они изо всех сил выдвигали его на первый план, настраивая общественное мнение афганского народа против поставок воды в Иран — то есть, даже теперь, когда они уже не у власти, они не прекращают враждебных действий в отношении Ирана.

На прошлой неделе были опубликованы новости о том, что вода из Афганистана поступает в иранскую провинцию Систан и Белуджистан. В бой был брошен Хан Мохаммад Такал, бывший глава министерства энергетики и водных ресурсов Афганистана, который серией твитов попытался спровоцировать общественное мнение афганского народа, чтобы он выступил против решения правительства о поставке воды Ирану.

Эти действия были в некоторой степени успешным, и министр энергетики и водных ресурсов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в пространном сообщении вновь подчеркнул необходимость обеспечения прав Ирана на воду из Афганистана, в какой-то мере успокоив общественное мнение своей страны. Теперь настала очередь Рахматуллы Андара, члена Совета национальной безопасности при Ашрафе Гани.

В «Твиттере» он официально публикует видео об аресте нескольких молодых насильников в Лурестане и заявляет, что это является примером жестокого отношения иранской полиции к афганским иммигрантам, а потом вскользь упоминает водный вопрос и национальные интересы с явным намерением с помощью этого видео и ложных заявлений настроить афганский народ и против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и против Ирана.

Запад прекрасно знает, как и в каких ситуациях использовать эти трюки и нанести удар по отношениям между народами Ирана и Афганистана. В этом отношении следует проявлять бдительность и не позволять иранским и афганским пособникам Запада решать задачи своих хозяев и столкнуть между собой два общества.