Нижний Новгород, 12 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 252 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 415 386 человек на 12 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Министерство здравоохранения Свердловской области Медицинский работник в красной зоне

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 39 жителей области, накануне в больницы попал 31 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 429 064 случая заражения коронавирусом, из них 403 — за минувшие сутки. 11 606 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончался один житель области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 292 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 173 жителя области.