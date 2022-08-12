Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Джейсон Александр, бывший муж певицы Бритни Спирс, был признан виновным в проникновении на частную территорию, а также в нанесении побоев охраннику свадьбы артистки. Об этом 12 августа пишет Mail Online.

Цитата из клипа на песню Ooh La La Бритни Спирс

Как отмечает издание, Александру грозит до пяти лет лишения свободы. Он также получил запрет на приближение к охраннику, которого избил при попытке сорвать свадьбу Спирс.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Александр проник на территорию особняка, где проходила свадьба Бритни Спирс и Сэма Асгари — служба охраны задержала его, обнаружив при нём нож. Изначально Александру было предъявлено обвинение в преследовании, отказе покинуть частную собственность, вандализме и нанесении побоев.