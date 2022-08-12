Донецк, , 13:41 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попали населённые пункты Пантелеймоновка и Зайцево (южное). Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 12:40 с позиций в Новгородском обстреляна Пантелеймоновка, выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

В 12:45 из Курдюмовки украинские националисты открыли огонь по Зайцево (южное), выпустив пять снарядов калибра 155 мм.