Кишинёв, 12 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Сервер электронной почты администрации президента Молдавии был взломан неизвестными. Об этом 12 августа пресс-служба главы республики.

Pixabay.com Кибератака

«Инцидент произошёл 10 августа. Ответственные учреждения расследуют причины и последствия этой кибератаки», — говорится в сообщении.

Другие подробности в пресс-службе не сообщили. В последние месяцы злоумышленники присылают сообщения на электронные адреса учреждений с ложными сообщениями о минировании. Правоохранители сообщают, что виновных не удаются вычислить, так как они умело заметают следы в киберпространстве.

Напомним в мае Еврокомиссия выделила Молдавии €8 млн евро на борьбу с кибератаками и дезинформацией.