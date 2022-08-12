Горьковский район, Омская область, 12 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Горьковском районе Омской области устанавливаются обстоятельства убийства трёхмесячного ребенка. Как сообщили ИА REGNUM 12 августа в областном УМВД, подозреваемая — мать мальчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По данным ведомства, в районную больницу обратился за помощью мужчина. Он принёс в медучреждение трёхмесячного ребёнка без признаков жизни.

Предварительно установлено, что родители мальчика поссорились. В результате мать бросила сына на пол.

Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов как неблагополучная, мать и отец на учёте не состояли.

Женщина не состояла в официальном браке с отцом ребёнка, последние три месяца она жила одна с двумя сыновьями. Старшему сыну три года, его передали отцу.

Против женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным УМВД, в Омской области по итогам 2021 года было раскрыто 13,5 тысячи преступлений. При этом было зарегистрировано снижение количества тяжких преступлений против личности. Раскрыты все причинения тяжкого вреда здоровью и более 96% убийств.

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