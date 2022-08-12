Тайшет, Иркутская область, , 13:24 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 12 августа известило о вынесении приговора жителю Тайшетского района за изнасилование малолетней. Следствием и судом установлено, что в феврале фигурант в дневное время на одной из улиц с. Мирный Тайшетского района Иркутской области встретил малолетнюю потерпевшую.

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Желая удовлетворить свои сексуальные потребности, зажал девочке рукой рот и угрожая убийством, отвел в лесной массив, где нанес ей не менее двух ударов по телу и связал платками запястье рук и завязал рот, после чего совершил ее изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера.

В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Иркутский областной суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также назначил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Гае Оренбургской области 28 июня задержан местный житель по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки.

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