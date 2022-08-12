Берлин, 12 августа 2022, 13:36 — REGNUM В Германии готовятся изменения в законодательство, по которым может быть установлено ограничение на максимальную температуру при отоплении общественных зданий. Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Роберт Хабек
Роберт Хабек
Michael Brandtner

Издание приводит словам министра экономики Германии Роберта Хабека, в которых он анонсирует законодательные изменения. По его словам, общественные здания будут прогреваться только до 19 градусов тепла. При этом больницы и другие соцучреждения станут исключением.

Также Германия откажется от ночной подсветки зданий и рекламных конструкций.