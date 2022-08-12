Астана, 12 августа, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения разработали Комплексный план развития рынка труда до 2025 года, предусматривающий применение новой политики в данной сфере. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ведомства.

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«Цель проекта — переход от «содействия занятости отдельных уязвимых категорий граждан» к «созданию равных стартовых условий для продуктивной занятости всех категорий трудоспособных граждан"», — говорится в сообщении.

Согласно исследованиям, проводимым в министерстве, в стране каждый год растёт количество тех, кто не устраивается на работу полноценным сотрудником, а заключает договора гражданско-правового характера.

По данным минтруда, в 2021 году фрилансеров было 176,9 тыс. человек, что на 40% больше, чем в 2017 году. В настоящее время зафиксировано 300 тыс. таких работников.

Сообщается, что новая политика предполагает либерализацию рынка труда, увеличение занятости населения, совершенствование рынка труда, наращивание мобильности работников и цифровизацию.