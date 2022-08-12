Самара, 12 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Свыше 1,6 млн тонн зерна собрали аграрии в Самарской области. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Omskportal.ru Урожай зерна

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Ход уборочной кампании в регионе рассмотрели на совещании в правительстве региона.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия области Николая Абашина, на сегодняшний день в регионе уже убрано 430 тысяч гектаров, при этом средняя урожайность составляет 38,3 центнеров с одного гектара, при этом в некоторых хозяйствах области на урожай озимой пшеницы достигал 80−90 центнеров с одного гектара.

«В текущем году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 1 миллион 160 тысяч гектаров. По сравнению с уровнем 2021 года зерновой клин вырос на восемь тысяч га в основном за счет увеличения яровых зерновых», — приводит пресс-служба слова министра.

Сообщается, что большую долю в общем объеме валового сбора занимает озимая пшеница. Ее было собрано порядка 1,4 млн тонн.

«Более 50 лет езжу по полям и честно скажу, подобного результата, особенно по зерновой группе, не видел, только на небольших институтских делянках. Всего несколько зернышек в ладонь берешь и чувствуешь их вес. Все это результат грамотного применения аграрных приемов и своевременного внесения удобрений», — приводит пресс-служба слова члена общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской областиЕвгения Чичева.

Глава Самарской областиДмитрий Азаров поручил Абашину контролировать, чтобы все мощности автопарков аграриев использовались по максимуму. Сообщается, что хозяйства региона ведут уборку яровой пшеницы, гороха, ячменя, овса. Начата уборка картофеля, других овощей, льна масличного. В некоторых районах начали сев озимых культур под урожай 2023 года, уже засеяно 2,5 тысяч гектаров.