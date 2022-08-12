Кишинёв, 12 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Игорь Додон, будучи президентом Молдавии, продлил полномочия главы российско-молдавской компании «Молдовагаз» Вадима Чебана задолго до того, как они истекли, что может быть нарушением. Об этом 12 августа заявил главный редактор молдавского новостного сайта Omega Александр Петков в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

Он опубликовал документы, по которым Чебана назначили на пост главы энергетической компании до сентября 2022 года. Но Додон подписал новое назначение уже в 2021 году, до президентских выборов, которые он потом проиграл.

«Летом 2021 года Додон, задолго до истечения полномочий Чебана, потусовавшись по кремлевским кабинетам, продлил полномочия своего ставленника в АО «Молдовагаз» ещё на несколько лет. Это было абсолютно незаконно, а интересы правительства Молдовы напрямую ущемлены», — написал Петков.

По его мнению, об этом якобы знают официальные лица, в том числе действующий президент Молдавии Майя Санду. Журналист считает, что по данному случаю нужно заводить уголовное дело.