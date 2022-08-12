Санто-Доминго, 12 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер утвердил Эктора Вальдеса Альбису в должности управляющего Центрального банка. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Доминиканская Республика

Экономист является «долгожителем» на посту главы Центрального банка, возглавляя его с 1994 года по 2000 год и с 2004 года по настоящее время.

Абинадер также опубликовал указ, который утверждает это решение.