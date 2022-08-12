Гавана, 12 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил за послания солидарности, направленные папой Римским Франциском народу Кубы в связи с пожаром на нефтебазе в городе Матансас. Об этом пишет Prensa Latina.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

Президент сказал, что он благодарен папе Римскому за выражение солидарности и близости к кубинским семьям, которые страдают от сложной и болезненной ситуации, вызванной пожаром.

Телеграмма с соболезнованиями от имени папы Римского президенту Конференции католических епископов Кубы Эмилио Арангурену Эчеверрии была направлена 8 августа.